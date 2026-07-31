NY Open Strategy 3h Candle Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! TRDG84 **Just Dropped: NY Opening 3H Strategy!** Are you trading the New York session open and looking to take the guesswork out of your routine? I just published a brand-new indicator on TradingView designed to automate institutional opening ranges and liquidity sweeps right out of the box! Here is what it does for your daily workflow: * **The 3H Reference Range:** Automatically maps the High, Low, and 50% midpoint from the early morning block (06:00 - 09:00 NY).