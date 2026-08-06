На какой срок потянет мошенничество с тысячами государственных бриллиантов?

На Урале продолжается расследование громкого дела. Ответы на многие вопросы стоит поискать в периоде приватизации 90-х годов Герман Галкин Фото: Юрий Смитюк/ТАСС, архив Материал комментируют: Владимир Филичкин Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела арбитражного управляющего ООО «ЧелПром-Даймонд» Валерия Мамонтова.
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