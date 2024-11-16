WSJ: SpaceX планирует несколько сотен запусков Starship при Трампе

SpaceX, основателем которой является Илон Маск, планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства победившего на выборах в США Дональда Трампа, заявила президент компании Гвинн Шотвелл.
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