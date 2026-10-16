Мексика: два человека, в том числе гражданин Китая, были ранены, находясь в автомобиле на пересечении улиц Ауэуэте и Аквилес Сердан в колонии Пастерос района Аскапоцалько, Мехико, поздно вечером в результате стрельбы.
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