В Вахтанговском театре поставили фьябу Карло Гоцци «Король-олень» И хотя режиссёр-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств России, педагог, профессор Владимир Иванов, руководитель четверокурсников-щукинцев представивших свой диплом на Симоновской сцене Вахтанговского, и говорит, что это «не совсем Гоцци», - поэт и драматург Сергей Плотов написал полноценную современную версию «по мотивам», - это настоящий Карло Гоцци, любимец вахтанговцев.
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