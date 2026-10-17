В Вахтанговском театре поставили фьябу Карло Гоцци «Король-олень» И хотя режиссёр-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств России, педагог, профессор Владимир Иванов, руководитель четверокурсников-щукинцев представивших свой диплом на Симоновской сцене Вахтанговского, и говорит, что это «не совсем Гоцци», - поэт и драматург Сергей Плотов написал полноценную современную версию «по мотивам», - это настоящий Карло Гоцци, любимец вахтанговцев.