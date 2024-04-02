В Вологодской области участковый уполномоченный полиции помог пенсионерке, у которой случился инсульт

В полицию Череповца обратились соседи пенсионерки 1945 г.р. Заявители пояснили, что пожилая женщина несколько дней не выходит из квартиры и никому не открывает дверь, возможно, плохо себя чувствует и ей требуется медицинская помощь.
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