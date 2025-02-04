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Агентство USAID уличили в финансировании ЛГБТ-мюзиклов, «Аль-Каиды» и героиновых полей

Агентство USAID уличили в финансировании ЛГБТ-мюзиклов, «Аль-Каиды» и героиновых полей

Американское Агентство по международному развитию (USAID) занималось финансированием ЛГБТ-постановок за пределами США (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), оплачивало еду для боевиков «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) и тратила сотни миллионов долларов на финансирование «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и удобрений, используемых для производства героина в Афганистане.

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