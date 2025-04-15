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Петр Толстой: Необходимо развивать диалог с США, но восстановление связей с Брюсселем обречено на провал

Петр Толстой: Необходимо развивать диалог с США, но восстановление связей с Брюсселем обречено на провал

Пётр Толстой развеял иллюзии о переговорах по Украине. По его мнению, лидеры ЕС зашли слишком далеко: "Они не остановятся".

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Комментарии
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ЮМ
Юрий Мешков
Мы не зайцы, брюссельская капуста нам ни к чему!😜
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54 мин.
aladin aladin
Все - и Европа и Америка играют один сценарий! Никаких переговоров ни с кем вести не надо!!! Нужно дойти до Берлина и завершить войну Победой! Любой ценой и любым оружием! Чем скорее тем лучше! А потом с Америкой говорить - Ты там, я тут хозяин!
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43 мин.
Коська
А может тогда на одной из зарвавшихся &quot;демократических&quot; стран, с помощью ключика под названием Искандер или Орешник с соответствующей комплектацией, включить им ИНСТИНКТ САМОСОХРАНИЯ??? НАВЕРНО, ПОРА!!!
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14 мин.
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