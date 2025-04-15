Петр Толстой: Необходимо развивать диалог с США, но восстановление связей с Брюсселем обречено на провал

aladin aladin

Все - и Европа и Америка играют один сценарий! Никаких переговоров ни с кем вести не надо!!! Нужно дойти до Берлина и завершить войну Победой! Любой ценой и любым оружием! Чем скорее тем лучше! А потом с Америкой говорить - Ты там, я тут хозяин!