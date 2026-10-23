В Петербурге ФСБ задержала иностранца, который обеспечивал работу SIM-боксов для украинских колл-центров, звонивших россиянам и похищавших деньги.
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