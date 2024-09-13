CRM-система для малого бизнеса: Как автоматизация помогает изменить компанию

В наше время, когда конкуренция на рынке становится все более жесткой, малым компаниям необходимо использовать все доступные инструменты для повышения эффективности своей работы и улучшения обслуживания клиентов.
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