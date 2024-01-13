Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    Тоже мне - "новость". После приватизации завода "Арарат" со всеми потрохами ещё в июле 1998 года французской компание...Франция на деньги...
  • lenivka
    Чего,чего.У негра рак простаты.Упс ...Ллойд Остин застр...
  • ирина цхурбаева
    КОМУ ФИЛЯ БУДЕТ ПЕТЬ ЭТУ ПЕСНЮ?Киркоров выпустил...

У мигрантов в Челябинске забрали российские паспорта

У мигрантов в Челябинске забрали российские паспорта

Рассказываем, за что приезжих лишили приобретённого гражданства.Поплатились паспортами: три преступника-мигранта уедут на историческую родину, но сначала отсидят тюремные сроки в тюрьмах Челябинской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГД
Галина Друзина
Выгнали из страны более 20 мигрантов - смех да и только, вот если более 2х миллионов - другое дело, 20 чел. это даже не капля в море, а одна молекула. Всех надо выслать с семьями и диаспорами.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх