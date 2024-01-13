У мигрантов в Челябинске забрали российские паспорта

Рассказываем, за что приезжих лишили приобретённого гражданства.Поплатились паспортами: три преступника-мигранта уедут на историческую родину, но сначала отсидят тюремные сроки в тюрьмах Челябинской области.
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