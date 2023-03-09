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С тренера, работавшего с Дюрэнтом, Уэстбруком и Карри, сняты обвинения в изнасиловании

С тренера, работавшего с Дюрэнтом, Уэстбруком и Карри, сняты обвинения в изнасиловании

Прокуратура Бостона в среду опубликовала уведомление о том, что с баскетбольного тренера Роба Макклэнэгана сняты обвинения в изнасиловании.

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