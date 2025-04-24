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ВС РФ уничтожили штурмовиков ВСУ, прорывающихся к границе на квадроциклах

Российские военнослужащие ликвидировали штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться к российской границе близ Гоптаровки Курской области на квадроциклах, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

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