Жительница Мезени убила мужа, пока он укладывал дочь спать

40-летнюю жительницу Мезенского района признали виновной в убийстве.Как сообщили в областной прокуратуре, 24 июня 2023 года нетрезвая женщина в своей квартире в посёлке Каменка ударила ножом в спину своего 48-летнего мужа, который в этот момент укладывал спать их совместную дочь.