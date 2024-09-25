Интересная жизнь с Vera Star Тяжела и неказиста, жизнь народного артиста. Именно такими словами можно описать то что сегодня происходит с певцом патриотического жанра Ярославом Дроновым, более известного широкой публики как Шаман.
Кто пытается убрать SHAMAN со сцены. Уже три концерта певца отменены, и это не предел
Комментарии
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Катерина
Все эти жуковы... глюкозы с самыми красивыми сраками - дерьмо. Доживём... увидим, как проявит себя ЯРОСЛАВ ДРОНОВ. А SHAMAN и есть шаман...
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5 час.
arakcheevata Аракчеева
Успехов парню! Пусть не опускает рук. Жуковы, глюкозы и лели мармеладные, увы, это уровень нашего большинства, в котором это большинство меньше всего виновато хотя бы потому, что большинство устает от серых будней, вот ему и подавай джага-джана, киска моя... Фу🤦♀️Ну и государство не очень заботится, о повышении культуры и, увы, о воспитании патриотизма...
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4 час.
Катерина
Кабзон - человек СВОЕГО времени. Он никого не предал. Это его предали.
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3 час.
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