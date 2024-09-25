Кто пытается убрать SHAMAN со сцены. Уже три концерта певца отменены, и это не предел

Все эти жуковы... глюкозы с самыми красивыми сраками - дерьмо. Доживём... увидим, как проявит себя ЯРОСЛАВ ДРОНОВ. А SHAMAN и есть шаман...

arakcheevata Аракчеева

Успехов парню! Пусть не опускает рук. Жуковы, глюкозы и лели мармеладные, увы, это уровень нашего большинства, в котором это большинство меньше всего виновато хотя бы потому, что большинство устает от серых будней, вот ему и подавай джага-джана, киска моя... Фу🤦‍♀️Ну и государство не очень заботится, о повышении культуры и, увы, о воспитании патриотизма...