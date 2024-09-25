Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Бандеросволоту нужно вгонять в землю БЕЗ ПРОДЫХА!! Иного "языка" они не понимают."Прилёт шатнул по...
  • Владимир Елкин
    Надо бить не по Лондону, а взорвать самые мощные многомегатонные ядерные заряды вокруг "велико"британии, чтобы от все...Ядерный удар по Л...
  • Катерина
    Кабзон - человек  СВОЕГО   времени. Он никого  не  предал. Это  его  предали.Кто пытается убра...

Кто пытается убрать SHAMAN со сцены. Уже три концерта певца отменены, и это не предел

Кто пытается убрать SHAMAN со сцены. Уже три концерта певца отменены, и это не предел

Интересная жизнь с Vera Star Тяжела и неказиста, жизнь народного артиста. Именно такими словами можно описать то что сегодня происходит с певцом патриотического жанра Ярославом Дроновым, более известного широкой публики как Шаман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Все  эти  жуковы...  глюкозы  с  самыми   красивыми сраками -  дерьмо.  Доживём... увидим,  как  проявит  себя  ЯРОСЛАВ  ДРОНОВ. А   SHAMAN и  есть  шаман...
Ответить
5 час.
arakcheevata Аракчеева
Успехов парню! Пусть не опускает рук. Жуковы, глюкозы и лели мармеладные, увы, это уровень  нашего большинства, в котором это большинство меньше всего виновато хотя бы потому, что большинство устает от серых будней, вот ему и подавай джага-джана, киска моя... Фу🤦‍♀️Ну и государство не очень заботится, о повышении культуры и, увы, о воспитании патриотизма...
Ответить
4 час.
Катерина
Кабзон - человек  СВОЕГО   времени. Он никого  не  предал. Это  его  предали.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх