Две аварии с пострадавшими произошли за сутки на федеральной трассе в Михайловском районе По предварительной информации, 21 апреля в 09-30 час.
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Две аварии с пострадавшими произошли за сутки на федеральной трассе в Михайловском районе По предварительной информации, 21 апреля в 09-30 час.