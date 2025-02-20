Трамп заявил о предотвращении им третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине, который, по его словам, при администрации предыдущего президента страны Джо Байдена мог бы привести к третьей мировой войне.
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