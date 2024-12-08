Сын Трампа назвал подтасовкой аннулирование результатов выборов в Румынии

Global Look Press/Cristian Cristel/XinHua Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший осудил аннулирование результатов первого тура выборов президента в Румынии и назвал это отрицанием воли народа.
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