Американское агентство повлияло на победу Зеленского в выборах в 2019 году

Агентство США по международному развитию (USAID) инвестировало более 100 тысяч долларов в финансирование украинского антикоррупционного телешоу «Наші гроші», которое могло повлиять на исход президентских выборов в Украине в 2019 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии