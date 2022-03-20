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Фрэнк Вогель: «Леброн показал блестящее выступление, обойдя одного из величайших игроков»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель поздравил лидера команды Леброна Джеймса с выходом на второе место в истории НБА по набранным очкам за карьеру, несмотря на то, что проигрыш «Вашингтону» омрачил вечер.

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