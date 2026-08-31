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IX Большой Детский фестиваль откроется уличным праздником

IX Большой Детский фестиваль откроется уличным праздником

Семь зон фестиваля: пространство для каждого гостя Территория Юсуповского сада на один вечер превратится в единое фестивальное пространство, зонированное на тематические площадки – ключевые направления Большого Детского фестиваля: театр, кино, книга, мастерские.

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