Нефть чутко отреагировала на войну в Израиле, но дергаться не стала

Эксперты предсказывают цену до 150 долларов за баррель — при определенных условиях Ирина Гусева Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Станислав Митрахович Цены на нефть могут вырасти до трехзначных чисел.
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