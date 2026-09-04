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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малафеев о Глушенкове: «Местами смотрится своеобразно. У него такое перепадническое настроение. То он заряженный, то какой-то опустошенный»

Бывший вратарь « Зенита » Вячеслав Малафеев поделился мнением по поводу влияния Александра Соболева и Максима Глушенкова на игру петербургской команды.

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