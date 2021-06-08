Минэкономразвития допустило аномальный рост ВВП России в мае

Политический эксперт рунетаПолитикаМинэкономразвития допустило аномальный рост ВВП России в мае Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников во время интервью "Известиям".Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ТолмачеваВсе ждут, когда закончится эпидемия коронавируса. Но это лишь начало. Ведь она должна изменить мышление всего человечества. Ему нужно время, чтобы это состояние прочувствовать, понять, откуда оно идет и с какой целью. А затем понять, как меняться к объединению!На самом деле необходим спад экономики, поскольку построена на неограниченном потреблении. То, что правители силой желают удержать экономику потребления говорит о их связи с бизнесом, который вынуждает искусственно держать потребление ради наживы. Явная связь правителей и денег!Творец бъёт и этим лечит! Мы увидим, как страны, более страдающие сегодня, и поэтому вынужденные закрывать прошлые экономические связи, быстрее войдут в новый формат самодостаточной экономики и укрепятся в новом формате жизни – в производстве только необходимого для существования, без кучи либеральной элиты паразитирующей на ближнем, а новой формы социализма, единства, справедливости, совершенства, равенства, свободы от эго зла желаний жить ради своих шкурных интересов, а жить отдачей добра ближнему , подобию по свойствам Творца, этой конечной цели развития человечества на земном плане.Комментировать
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