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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поединок Мокаева и Габдуллина возглавит турнир 971 FC

Турнир состоится 14 июня в Дубае (ОАЭ). Мухаммад Мокаев (14-0) в последний раз выходил в клетку в декабре-2024, когда задушил Джовинсента Со в первом раунде.

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