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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 июня 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 июня 2023 года

Энергия дня шестого июня две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1048 =Быть опытным и умным - не проблема, быть просветлённым - это уже новая потребность=Во Вселенной всё существует в низких вибрациях тьмы (страха) и высоких вибрациях Света (Любви)= В человеческом сознании любые причины порождают следствия и на внешнем плане, и на внутреннем = Вы не можете запретить птице пролетать над вами, но, вы можете помешать ей свить гнездо у вас на голове = Главное, будь ответственным за то, чем наполняешь ум.

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