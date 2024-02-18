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Когда можно начать оставлять ребенка одного дома?

Когда можно начать оставлять ребенка одного дома?

Лев Борисович, Гоша и Берта расскажут, как к этому подготовиться! 123RF/legion-media.ru Определенного возраста, когда дети готовы оставаться дома одни, не существует, поскольку все взрослеют с разной скоростью.

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