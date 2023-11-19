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Лыжи. Кубок Хакасии. Пеклецова победила в коньковой «разделке» на 5 км, Королева – 2-я, Крупицкая – 3-я

Лыжные гонки Кубок Хакасии Вершина Теи Женщины 5 км, свободный стиль 1. Алина Пеклецова – 12.36,6 2. Анна Королева – 12,4 3.

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