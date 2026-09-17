Newsweek: ботинки морпехов США разваливаются на морозе на учениях в Норвегии

Ботинки морпехов США начали разваливаться на морозе во время учений НАТО в Норвегии, пишет Newsweek. Уточняется, что проблему обнаружили ещё в феврале, но о ней стало известно только сейчас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Мерц обвинил Росс...
- ОЖ Мерц признался в ...
- ХЛ Советник Трампа з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым