СМИ: Украина за год может потерять больше земель, включая весь Донбасс

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa За год Украина может потерять еще больше территорий, включая весь Донбасс, который еще находится под контролем киевского режима, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на экспертов.
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