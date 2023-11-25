Василевский вернулся — Кучеров выдал «2+4»! В НХЛ случилась «русская пятница» (видео)

Никита Кучеров отметил дебют голкипера Андрея Василевского в сезоне очередным дублем и покером из голевых передач в победном матче с «Каролиной» (8:2), а шайба Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» вырвать победу у «Миннесоты» (3:2).
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