Василевский вернулся — Кучеров выдал «2+4»! В НХЛ случилась «русская пятница» (видео)

Никита Кучеров отметил дебют голкипера Андрея Василевского в сезоне очередным дублем и покером из голевых передач в победном матче с «Каролиной» (8:2), а шайба Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» вырвать победу у «Миннесоты» (3:2).