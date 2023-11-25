ПЛЕЙМЕЙКЕР
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПЛЕЙМЕЙКЕР

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    A причем здесь Карпин, он выбирает как он считает лучших футболистов. Но что поделать, если эти "лучшие", играть не у...«Выбирать не прих...
  • катя Подвойская (-)
    Карпин что вы из себя возомнили, научите команду играть и побеждать со всеми командами. Не доросли ваши ребята играть...«Выбирать не прих...
  • Митя Околов
    Вася как был деревянным так и помрёт им...«Эх, Вася, Вася…»...

Василевский вернулся — Кучеров выдал «2+4»! В НХЛ случилась «русская пятница» (видео)

Василевский вернулся — Кучеров выдал «2+4»! В НХЛ случилась «русская пятница» (видео)

Никита Кучеров отметил дебют голкипера Андрея Василевского в сезоне очередным дублем и покером из голевых передач в победном матче с «Каролиной» (8:2), а шайба Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» вырвать победу у «Миннесоты» (3:2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх