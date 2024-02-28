Axios: США потребовали от Израиля гарантий соблюдения законов в секторе Газа

США к середине марта хотят получить от Израиля письменные гарантии того, что американское оружие будет использоваться в секторе Газа с соблюдением международного права и страна разрешит гуманитарную помощь в анклав.
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