Франция воюет против России – а мы спасаем её экономику. Кто и зачем отдаёт русское сырьё Парижу, вопреки всем законам

Эммануэль Макрон объявил мобилизацию – правда, пока только для французского правительства. Министрам поставлена задача разобраться с "внезапно" возникшим топливным кризисом.
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