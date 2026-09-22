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Царьград

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Франция воюет против России – а мы спасаем её экономику. Кто и зачем отдаёт русское сырьё Парижу, вопреки всем законам

Франция воюет против России – а мы спасаем её экономику. Кто и зачем отдаёт русское сырьё Парижу, вопреки всем законам

Эммануэль Макрон объявил мобилизацию – правда, пока только для французского правительства. Министрам поставлена задача разобраться с "внезапно" возникшим топливным кризисом.

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