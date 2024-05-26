Вера МЕЛЬНИК Близится к концу учебный год, а значит, пора подумать о следующем. На Украине следующий учебный год начнётся не традиционно – 1 сентября, а на месяц раньше.
УКРАИНА: ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ НЕ БУДЕТ, УЧИТЕСЬ ЛЕТОМ
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Учиться на их поганой мове - пессимистичное будущее
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13 час.
Олег Соколов
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4 час.
Сергей Шершнев
Уже мы это проходили и Украина замерзнет и Европе без нагего газа кирдык. Хватит ранше времени балабооить. Пусть это произойдет, потом говори...Еще по нашим городам бьют, всего им пока хватает и пушек и снарядов и беспилотников...С демилитаризацией надо проблему решать-первейшая задача. Простое население замерзать должно?
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10 мин.
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