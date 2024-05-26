УКРАИНА: ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ НЕ БУДЕТ, УЧИТЕСЬ ЛЕТОМ

Сергей Шершнев

Уже мы это проходили и Украина замерзнет и Европе без нагего газа кирдык. Хватит ранше времени балабооить. Пусть это произойдет, потом говори...Еще по нашим городам бьют, всего им пока хватает и пушек и снарядов и беспилотников...С демилитаризацией надо проблему решать-первейшая задача. Простое население замерзать должно?