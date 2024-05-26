Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Да я в этом ничего не понимаю. У меня старший  -программист. Мое дело- ему задание дать. И Ваши советы, если что.Легитимность Зеле...
  • Natalija Osminina
    А если в ответ прилетит по Швеции и тухлым мозгам этих пидоров? Не свербит не в ж..пе, ни в последней извилине?Швеция разрешила ...
  • Сергей Шершнев
    Уже мы это проходили и Украина замерзнет и Европе без нагего газа кирдык. Хватит ранше времени балабооить. Пусть это ...УКРАИНА: ОТОПЛЕНИ...

УКРАИНА: ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ НЕ БУДЕТ, УЧИТЕСЬ ЛЕТОМ

УКРАИНА: ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ НЕ БУДЕТ, УЧИТЕСЬ ЛЕТОМ

Вера МЕЛЬНИК Близится к концу учебный год, а значит, пора подумать о следующем. На Украине следующий учебный год начнётся не традиционно – 1 сентября, а на месяц раньше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
Учиться на их поганой мове - пессимистичное будущее
Ответить
13 час.
Олег Соколов
Ответить
4 час.
Сергей Шершнев
Уже мы это проходили и Украина замерзнет и Европе без нагего газа кирдык. Хватит ранше времени балабооить. Пусть это произойдет, потом говори...Еще по нашим городам бьют, всего им пока хватает и пушек и снарядов и беспилотников...С демилитаризацией надо проблему решать-первейшая задача. Простое население замерзать должно?
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх