В Москве жителям с инвалидностью не придется перевыпускать карту москвича

РИАМО - 1 мар. Система перевыпуска карты москвича для горожан с инвалидностью изменилась. Теперь жителям Москвы, имеющим такой носитель, можно будет вовремя пройти медико-социальную экспертизу и продолжать пользоваться «пластиком», сообщает «Царьград».