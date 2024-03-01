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В Москве жителям с инвалидностью не придется перевыпускать карту москвича

В Москве жителям с инвалидностью не придется перевыпускать карту москвича

РИАМО - 1 мар. Система перевыпуска карты москвича для горожан с инвалидностью изменилась. Теперь жителям Москвы, имеющим такой носитель, можно будет вовремя пройти медико-социальную экспертизу и продолжать пользоваться «пластиком», сообщает «Царьград».

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