Российские сериалы 2026 года: ни у одного из десяти рейтинг на Кинопоиске не ниже 7,2

Все десять проектов в этой подборке — российские сериалы 2026 года, которые уже вышли: их показывают онлайн-кинотеатры, и ни у одного рейтинг на Кинопоиске не опускается ниже 7,2.
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