В России предложил выдавать учителям бесплатные путевки в санатории

Общественник считает, что отдых раз в 2–3 года поможет педагогам избежать выгорания Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов выступил с инициативой обеспечивать российских учителей бесплатными путевками в санатории — один раз в 2–3 года.