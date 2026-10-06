В России предложил выдавать учителям бесплатные путевки в санатории

Общественник считает, что отдых раз в 2–3 года поможет педагогам избежать выгорания Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов выступил с инициативой обеспечивать российских учителей бесплатными путевками в санатории — один раз в 2–3 года.
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