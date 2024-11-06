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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» забил «Арсеналу» единственным ударом в створ с пенальти. У канониров 20 ударов и 5 в створ

Итальянская команда одержала победу (1:0) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол в матче забил Хакан Чалханоглу, реализовавший 11-метровый.

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