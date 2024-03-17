Блогер «Голос Мордора»: сельские жители стали топливом для войны Зеленского

Большинство призванных в ВСУ в рамках мобилизации украинцев оказались жителями сельских территорий. Власти опасались забирать горожан для отправки на поле боя, потому что тогда бы пришлось вручать повестки детям элиты.
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