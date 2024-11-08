Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски режет правду-матку в своём интервью. Она уверена, что любые финансовые вливания в НАТОвский недо-Рейх растащат на взятки, просроченному президенту не на что упирать ни на каких переговорах, а решать, останется ли то, что именуют Украиной, на карте или нет, и в каком виде — решать будет Владимир Путин.