В Раде предлагают себя Трампу на роль пушечного мяса в борьбе с Китаем

Liudmila Kosteley

Если Трамп такой "балван", то он "клюнет". Но он БИЗНЕСМЕН и знает, что на Украине корупция зашкаливает. А денежки больше задармо не потекут на Украину, а этим всё равно, кого убивать, кто больше заплатит. Конечно, США надо в первую очередь Китай победить, Россия не такой сейчас конкурент. Но самое смешное, это ЕС, вроде в Европе вместе живём, а за столько ВЕКОВ , РУССКУЮ ДУШУ не познали. Считают уже, 15 пакет САНКЦИЙ. А для РУССКИХ, чем тяжелей, тем ОНИ СПЛОЧЁННЕЙ. 14 пакетов ДАРОМ прошли, только Российскую экономику подняли. И производство тоже. Хоть начали СВОЁ делать. А вот если бы НАОБОРОТ, устроили РУССКИМ ЖИЗНЬ богатую, они бы сидели, "Водочку" попивали и всё разрушили. Так что ПРИЗАДУМАЙТЕСЬ немного. Делайте у себя ВСЁ, и С/Х и "гоните" в Россию,в обмен на топливо, зима не носу. и беженцы сами домой побегут и ловить не надо, на "мясо", усли сами себя предлагают. Вот тогда они точно делать ничего не будут, а в ЕС и США производство поднимется.