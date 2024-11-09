Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Раде предлагают себя Трампу на роль пушечного мяса в борьбе с Китаем

В Раде предлагают себя Трампу на роль пушечного мяса в борьбе с Китаем

При президенте Дональде Трампе Украина должна убедить Соединенные Штаты в том, что Киев станет действенным инструментом для противодействия Пекину.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
БЛЯяяяяя...Совсем ОХУ......ли...Готовы ЖОПУ господину до блеска вылезать...дабы быть любимым полезным ИДИОТОМ.
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17 час.
Liudmila Kosteley
Если Трамп такой &quot;балван&quot;, то он &quot;клюнет&quot;. Но он БИЗНЕСМЕН и знает, что на Украине корупция зашкаливает. А денежки больше задармо не потекут на Украину, а этим всё равно, кого убивать, кто больше заплатит. Конечно, США надо в первую очередь Китай победить, Россия не такой сейчас конкурент. Но самое смешное, это ЕС, вроде в Европе вместе живём, а за столько ВЕКОВ , РУССКУЮ ДУШУ не познали. Считают уже, 15 пакет САНКЦИЙ. А для РУССКИХ, чем тяжелей, тем ОНИ СПЛОЧЁННЕЙ. 14 пакетов ДАРОМ прошли, только Российскую экономику подняли. И производство тоже. Хоть начали СВОЁ делать. А вот если бы НАОБОРОТ, устроили РУССКИМ ЖИЗНЬ богатую, они бы сидели, &quot;Водочку&quot; попивали и всё разрушили. Так что ПРИЗАДУМАЙТЕСЬ немного. Делайте у себя ВСЁ, и С/Х и &quot;гоните&quot; в Россию,в обмен на топливо, зима не носу. и беженцы сами домой побегут и ловить не надо, на &quot;мясо&quot;, усли сами себя предлагают. Вот тогда они точно делать ничего не будут, а в ЕС и США производство поднимется.
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12 час.

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