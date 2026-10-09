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Марк Тишман: "Эти лица есть, но их нет в моей жизни"

Марк Тишман: "Эти лица есть, но их нет в моей жизни"

Данная постановка – это история о людях, которые повлияли на жизнь артиста. "Для меня это спектакль про Человека, про то, что нас всех, несмотря на порой экстремальные различия, одолевают одни и те же вопросы.

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