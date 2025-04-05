В Петербурге стартовал конкурс на соискание почётного знака «За качество товаров, работ и услуг»

Мероприятие призвано поддержать лучших производителей и исполнителей Северной столицы В Санкт-Петербурге стартовал конкурс на соискание награды за «За качество товаров (продукции), работ и услуг», рассказали в пресс-службе правительства города.
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