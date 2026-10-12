«Джеймс Уэбб» помог проверить, из чего может состоять тёмная материя

Данные оказались ближе к одной из альтернативных теорий, чем к стандартной модели Тёмная материя составляет значительную часть вещества во Вселенной, но до сих пор астрономы изучают её преимущественно по гравитационному воздействию на видимые объекты.
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