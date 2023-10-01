Kia Forte: не успел выйти, как на тестах заметили следующее поколение

Новая модель Forte GT-Line 2024 года получила несколько новых функций безопасности, включая систему предупреждения о лобовом столкновении, особенно с велосипедистами, а также электронный стояночный тормоз, помощь водителю на шоссе и интеллектуальный круиз-контроль на основе навигацииKia Forte 2024 Как и ожидалось, в новой модели Kia Forte предлагаются два типа двигателей.