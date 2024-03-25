За сутки уровень воды на Цне в Тамбове понизился на 14 см

Региональное министерство экологии опубликовало обзор режима водных объектов на 25 марта. Так, за прошедшие сутки уровень воды на реке Цна в Тамбове понизился на 14 см из-за разбора дамбы выше гидропоста.
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