Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, местному жителю предъявлено обвинение по ч.
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