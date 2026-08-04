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Царьград

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Вот это триллер! Тайна удара Украины по иранскому судну на Каспии раскрыта

Вот это триллер! Тайна удара Украины по иранскому судну на Каспии раскрыта

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи приоткрыл завесу тайны над украинской атакой на иранское судно на Каспии 25 июля, в результате чего оно было повреждено, есть убитый и раненый, и отношением к инциденту Тегерана.

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Комментарии
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Maxim
Сами - можем врезать по бескиду: всего две ракеты - с обоих концов..
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1 м.