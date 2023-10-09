Майнеры Dogecoin продали монет на сумму $53 млн менее чем за два месяца

Интерес к Dogecoin в прошлом году неуклонно снижался и это не обошло майнеров. Последние данные показывают, что майнеры возможно уже теряют веру в монету-мем, которую они продают миллионами за последние два месяца.
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