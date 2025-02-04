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Sabah: революционные указы Трампа подрывают старый порядок в США

Sabah: революционные указы Трампа подрывают старый порядок в США

Трамп и крах старого порядка © AP Photo / Carlos Osorio Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Революционные указы Трампа взволновали всех, пишет Sabah.

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